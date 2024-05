Di Marzio: Sabato Pioli sarà esonerato

Questa la notizia appena rilasciata da Gianluca Di Marzio tramite la sua pagina Instagram e tramite il proprio sito gianlucadimarzio.com, Stefano Pioli sabato sarà esonerato. Ecco le sue parole: “Stefano Pioli non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. La notizia ormai era nota da tempo – tanto che i rossoneri sono già al lavoro per il successore, con Fonseca che è il grande favorito per sostituirlo –, ma la novità principale è che entro sabato (probabilmente domani, massimo sabato mattina) lo sarà anche in maniera Entro sabato mattina, infatti, è atteso il comunicato nel quale il club rossonero annuncerà che Stefano Pioli non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. Nella nota la società ringrazierà Pioli per il lavoro svolto, permettendogli così di ringraziare pubblico e giocatori e di ricevere il saluto di tutto l’ambiente. Una decisione arrivata in un clima molto disteso e di grande collaborazione tra tutte le parti in causa, da Ibrahimovic e Furlani allo stesso Pioli e al suo entourage“.