Kvaratskhelia: “Dobbiamo continuare su questa strada. Felice per il gol di Raspadori”

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni UEFA dopo il successo contro l’Union Berlino e il riconoscimento come MVP della partita.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per questa vittoria e per il riconoscimento di “Player of the Game”. Ora però ci attendono altre partite importanti, quindi dobbiamo continuare così su questa strada, ringrazio tutti per il premio di questa sera”.

Poi sull’assist a Raspadori: “È stata una bella azione, ma l’importante è che Giacomo sia riuscito a segnare. Quindi devo ringraziarlo, altrimenti non sarebbe stato un assist vincente il mio (sorride, ndr)”.

Infine, sulla qualificazione: “Dobbiamo continuare così, vincendo anche le prossime sfide. Noi rispettiamo tutte le altre squadre, ma scendiamo sempre in campo per vincere e continueremo a farlo”.