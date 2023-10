Gazzetta: “Napoli lento e prevedibile, è bastato il minimo sindacale nella ripresa per vincere”

Pur avendo conquistato una vittoria importante per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli di Rudi Garcia non ha convinto per la prestazione contro l’Union Berlino.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il successo azzurro: “Il Napoli ha girato a vuoto, lento, prevedibile, gestendo un possesso palla asfittico, con la paura di essere aggredito sulla trequarti. Ha rischiato per un tempo, è bastato il minimo sindacale nella ripresa. Tre punti che servono a staccare il Braga e rilanciare la classifica, visto che la prossima è ancora con l’Union al Maradona. Ma s’erano viste più cose positive dalla sconfitta con il Real che da questo successo. Non è stato un bel Napoli. Ripensando all’ultima Champions, ai successi prepotenti su Liverpool, Ajax e Rangers, viene un pò di malinconia. Il Napoli ha cambiato gioco e atteggiamento“.