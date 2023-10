Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi il Napoli allenamento svolgerà un allenamento nel pomeriggio in vista della trasferta contro il Verona. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno per sostenere Garcia e la squadra. Intanto, stando a quanto riportato dall’emittente, l’allenatore pensa a Giovanni Simeone – al momento favorito su Raspadori – come titolare a posto dell’infortunato Osimhen. In difesa torna Rrahmani per far coppia con Natan.