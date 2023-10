Giacomo Raspadori, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, convocati da Luciano Spalletti per gli impegni della Nazionale italiana, sono appena atterrati a Capodichino, in attesa per riprendere gli allenamenti con la squadra a Castel Volturno. Ad annunciarlo è stato il giornalista Luca Cerchione sul suo profilo Twitter. “Di Lorenzo, Raspadori e Meret appena atterrati all’aeroporto di Capodichino con volo British Airways“.

