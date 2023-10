Schwoch: “La panchina di Garcia scricchiola. Simeone? Può sostituire Osimhen”

Stefan Schwoch, ex calciatore con un passato al Napoli, è intervenuto a ‘Febbre a 90′, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni.

“Simeone o Raspadori al posto di Osimhen? Anche nella passata stagione il nigeriano è stato fermo e devo dire che entrambi fecero molto bene. Il Cholito ha più fisicità, Raspadori è imprevedibile, bisogna vedere come stanno. Raspadori può fare la seconda punta ma non è un centrale d’attacco. A me il Cholito piace tanto, quando gioca dà il massimo, punterei su di lui. La panchina di Garcia scricchiola, parliamoci chiaro: se Conte avesse accettato la proposta di De Laurentiis, oggi il francese non ci sarebbe più, non è facile per lui ora, ma la palla passa alla società, che deve dargli nuova fiducia fino alla fine della stagione. Osimhen? A Napoli non si è mai infortunato, se sei incline agli stop come Dybala ti fermi ogni due partite e questo devo dire che in azzurro non è accaduto. Sfortuna vuole che ogni volta che va in Nazionale, Osimhen ha un problema fisico. Fare a meno di lui ora è dura, ma lo scorso anno, dopo che fu egregiamente sostituito da Simeone e Raspadori, addirittura c’era chi mise in dubbio la sua utilità da titolare. Del resto i fatti hanno dimostrato quanto Osimhen sia letale in zona gol e fondamentale per il Napoli. Può la sola mancanza di Kim determinare questi risultati altalenanti? Assolutamente no, è tutto il Napoli ad essere diverso dall’anno scorso, in cui tutto è stato perfetto, logico che Garcia si è un po’ complicato la vita da solo: se perdo 2-1 a Genova, o 2-1 in casa con la Fiorentina, non posso togliere Osimhen, non posso sostituire Lobotka, non ricordo l’anno scorso una gara in cui uscivano contemporaneamente Kvara, Anguissa, Osimhen e Lobotka. Certo, chiunque fosse venuto quest’anno avrebbe avuto problemi, ora però bisogna avere la forza di voltare pagina”.