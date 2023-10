Nazionali, vittoria di prestigio per l’Uruguay di Olivera: superato 2-0 il Brasile

Vittoria di prestigio per l’Uruguay di Mathias Olivera. La Celeste, guidata da Marcelo Bielsa, ha battuto per 2-0 il Brasile in un incontro valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Un successo che mancava da 22 anni e ben 37 partite. Il terzino del Napoli, schierato nell’11 titolare, ha giocato per ben 84 minuti venendo poi sostituito dal terzino del Sassuolo Matias Vina. Di seguito, il commento della Ssc Napoli pubblicato sul proprio sito. “Mathias Olivera in campo con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnato nella sfida di qualificazione mondiale Uruguay-Brasile terminata col successo uruguagio per 2-0. Olivera ha giocato 84 minuti. Olivera era stato protagonista anche nel match precedente contro la Colombia, terminato 2-2, segnando un gol di testa entrando ad inizio ripresa”.