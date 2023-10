Gazzetta – Verso Verona-Napoli, Baroni recupera un titolarissimo

L’Hellas Verona si prepara per la partita contro il Napoli. I gialloblù ospiteranno sabato 21 ottobre alle ore 15 la squadra allenata da Rudi Garcia. Il tecnico Marco Baroni deve fare a meno degli infortunati Josh Doig, Juan Cabal e Pawel Dawidowicz. Mentre è pronto a tornare in campo Isak Hien, perno della difesa scaligera. Lo svedese, proprio allo stadio Diego Armando Maradona, disputò una delle migliori partite della sua passata stagione, che valse ai veneti un punto molto importante in chiave salvezza. A riportare è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.