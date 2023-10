Gazzetta – Caso scommesse, cosa rischia Fagioli

Nicolò Fagioli è stato quello più collaborativo nelle indagini del caso scommesse. Lo juventino si è autodenunciato, ha fornito nomi ed elementi per aiutare la Polizia alla risoluzione del caso. L’azione potrebbe giovargli: Fagioli va verso il patteggiamento. Secondo l’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, il centrocampista potrebbe vedersi dimezzata la condanna. Per la violazione dell’articolo 24 è prevista una squalifica di 3 anni, che per Fagioli dovrebbero essere di meno grazie non solo al patteggiamento, ma anche per altre attenuanti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna.