Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, parlando di Antonio Conte. Queste le sue parole: “Già sapevo del rifiuto di Conte. In estate mi ha parlato della sua intenzione di prendersi un periodo di pausa. Come si esce da questa situazione? I leader della squadra devono contribuire. L’augurio che faccio al Napoli è che riesca ad uscire al più presto da questo momento no”.