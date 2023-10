GdS – Napoli, occhio a un giocatore viola!

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su un avversario viola che in questo momento fa davvero paura…

In arrivo al Maradona la Fiorentina di Italiano, reduce dal deludente 2-2 di Conference contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic. Una partita che si preannuncia spettacolare per il modo di giocare delle due squadre in fase offensiva. E se Garcia può contare sulla forza e la qualità di Osimhen, il suo rivale mette in campo la classe e il talento di Nico Gonzalez, già sei gol in questo inizio di stagione (3 in campionato e 3 in Europa), che riesce a sopperire al deludente rendimento di Beltran e Nzola.