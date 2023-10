Anguissa è stato eletto migliore in campo dall’edizione odierna de La Gazzetta.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, il centrocampista avrebbe meritato un 7 in pagella: “7 – Anguissa Un tempo dominante: palla al piede semina gli avversari, sposta letteralmente tutto il Napoli, crea situazioni. Nel secondo si gestisce, ma non ce n’è per nessuno. Play vero, ruba la scena a Lobotka”.