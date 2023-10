Gazzetta – Osimhen entra e segna ancora: il nigeriano in campo sa fare solo goal

Osimhen è tornato al goal con l’Udinese e ora non vuole più fermarsi.

Nonostante la panchina iniziale, infatti, l’attaccante del Napoli vuole continuare a gonfiare la rete. Ne ha parlato La Gazzetta: “E di sicuro il Napoli non può pensare di coinvolgere nel turnover il suo fenomeno, non in momenti così. E se fosse andata male? Dentro nel secondo tempo per Simeone, a Osi bastano sei minuti per stangare Falcone e Baschirotto e far rivedere il vecchio Napoli: palla persa da Ramadani, fuga inarrestabile di Kvara a sinistra e gran cross (da vecchi tempi) per la testa del centravanti. Il 2-0 chiude definitivamente una sfida già segnata dall’1-0 di Ostigard. Mai il Lecce ha dato l’impressione di poter recuperare. Gli altri gol arrivano nel finale, con il Lecce fuori partita, da ricordare solo perché il protagonista è Gaetano: a 23 anni, anche se ne parliamo come fosse un Under, e alla “prima” stagionale, segna da fuori e si procura un rigore siglato da Politano”.