Gazzetta – Si accendono e si spengono insieme: Osi e Kvara incantano al Via Del Mare

Quando si accendono Kvara e Osimhen, il Napoli simultaneamente torna a brillare ed a incantare.

Il quadro degli otto goal rifilati agli avversari, tra Udinese e Lecce, riassume la loro importanza vitale anche nel nuovo Napoli di Garcia. Si infiammano insieme e si spengono insieme quando l’uno non assiste l’altro. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta: “In questo avvio di campionato Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sembravano aver preso un cammino parallelo ma che non riusciva a intersecarsi, a far scaturire quella scintilla che solo quei duesanno provocare, per accendere la squadra azzurra: quando hai la coppia O.K.

gli avversari finiscono K.O”.