Biglietti Napoli-Fiorentina, iniziata la vendita libera

Il Napoli dopo la vittoria del Maradona contro l’Udinese si prepara per la trasferta di Lecce.

A seguire ci saranno le due partite casalinghe contro Real Madrid e Fiorentina. La prima si preannuncia già sold out, mentre per la seconda sembrano essere rimasti altri, ma pochi, biglietti.

La società partenopea ha diramato un comunicato nel quale annuncia la messa in vendita libera degli ultimi tagliandi disponibili per il match contro la Viola: “La SSC Napoli ricorda che dalle ore 12:00 di oggi 29/09/2023 inizierà la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Fiorentina in programma il 08/10/2023 alle ore 20:45”.

La Vendita Libera (Fase 2), senza obbligo di Fidelity Card, seguirà le modalità di vendita descritte nel relativo comunicato e terminerà al fischio di inizio della partita (ovvero, in caso di esaurimento posti).

I residenti nella provincia di Firenze potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore ospiti e solo se in possesso della fidelity card di ACF Fiorentina.