Lecce-Napoli: ballottaggio in difesa ma c’è un favorito

In vista del fondamentale match in Champions League di martedì sera dove, allo stadio Maradona, i partenopei affronteranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti, Garcia potrebbe fare un po’ di turnover. Gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani allarmano la difesa, secondo Sky Sport quindi, sarà la coppia Natan-Ostigard a guidare le zone centrali della difesa. Sulla sinistra ballottaggio tra Mario Rui e Olivera con il portoghese leggermente favorito.

A centrocampo, al momento, dovrebbe giocare il solito trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski ma occhio a Cajuste che potrebbe far riposare uno di questi tre, in vista della sfida ai Blancos. In attacco confermati Kvaratskhelia e Politano sulle fasce, con il bomber Victor Osimhen centravanti.