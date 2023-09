Cds – “Ecco la reazione di Osimhen al comunicato”, la spiegazione del quotidiano

Dopo il pareggio di Bologna si è alzato un vero e proprio polverone questa settimana sul caso Osimhen. Il rigore fallito dal bomber azzurro e la sostituzione presa male, hanno fatto iniziare una scaramuccia tra il centravanti e lo spogliatoio.

A creare scompiglio sono stati dei video Tik Tok in cui il Napoli aveva ironizzato, chiaramente senza malizia, sul proprio giocatore. Gli azzurri, però, hanno messo a tacere le critiche con la vittoria casalinga per 4-1 contro l’Udinese.

Lo scherzo non è stato preso assolutamente bene da Osimhen e dal suo entourage che, inizialmente, avevano intenzione di far causa alla società. Il nigeriano, in una situazione così delicata, è stato schierato titolare da Rudi Garcia per la partita contro l’Udinese nella quale ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0.

Nella giornata di ieri, a poco meno di 48 ore dall’accaduto, attraverso un comunicato ufficiale, la società si è scusata con Osimhen sostenendo che quanto fatto non aveva lo scopo di causare un impatto negativo nei confronti del giocatore.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen ed il suo staff avrebbero apprezzato le scuse pubbliche del Napoli. Un gesto importante per aiutare il giocatore a ritrovare la massima serenità soprattutto in vista del fondamentale match di Champions League di martedì prossimo nel quale gli azzurri ospiteranno al Maradona il Real Madrid di Carlo Ancelotti.