GdS – Osimhen aveva segnalato di non gradire il video, il Napoli ha perso tempo

Nonostante la vittoria di ieri e il goal, tra Osimhen e il Napoli c’è ancora tensione dopo i video di Tik Tok girati sul profilo social degli azzurri in questi giorni. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato a spiegare il motivo della rabbia del nigeriano: “Come sottolineato da Calenda, agente di Osimhen, il Napoli ha impiegato troppo tempo a rimuovere i video, dopo che il calciatore aveva segnalato a più riprese di non gradire questo tipo di sfottò. Quello che viene pubblicato sui social è per sempre e il caso Osimhen lo ribadisce fortemente”.