Ieri in una sala dell’hotel Britannique, Aurelio De Laurentiis ha incontrato il social media manager del Napoli, responsabile di aver pubblicato il video su TikTok che avrebbe scaturito la furiosa reazione di Victor Osimhen, raffreddando di conseguenza i suoi rapporti con la società. Dalla sua parte sono arrivate le scuse per quanto diffuso in rete. Nessun membro dello staff social è saltato. A riportare la notizia è l’edizione odierna de La Stampa.