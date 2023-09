VIDEO – Dazn, la partita di Osimhen. Tanta voglia e un dettaglio sull’episodio del rigore

Il caso Victor Osimhen ha segnato fortemente l’avvicinamento a Napoli-Udinese. C’erano tanti dubbi su come il nigeriano si sarebbe potuto presentare sul rettangolo verde. Per lui è arrivato un gol e non solo: tanta carica e incoraggiamento verso i compagni di squadra. La redazione di Dazn ha diffuso un video sui suoi profili social nel quale mostra come l’attaccante ha reagito ai vari momenti della partita. Per lui, non è mai mancata la voglia, in particolare, ha difeso il suo compagno Kvhicha Kvaratskhelia in occasione del calcio di rigore.

FONTE VIDEO: DAZN