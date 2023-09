Sassuolo-Juventus – Le formazioni ufficiali della sfida del Mapei Stadium

Alle ore 18 va in scena la sfida del Mapei Stadium tra il Sassuolo di Dionisi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Per i neroverdi un inizio di campionato difficile, con ben 3 sconfitte in 4 partite. Dall’altra parte i bianconeri non hanno perso, guadagnando 10 punti nelle prime 4 sfide. Per il club emiliano la formazione è quella tipo, con l’unica variante di Cragno che sostituisce l’infortunato Consigli, in attacco il tridente è Pinamonti, Laurentie e Berardi. Per Massimiliano Allegri la formazione è la stessa vista contro la Lazio, con l’attacco che è formato da Chiesa e Vlahovic. Queste le formazioni ufficiali:

Sassuolo – Cragno; Erlic; Ruan; Toljan; Vina; Henrique; Boloca; Bajrami; Berardi; Pinamonti; Laurentie

Juventus – Szczesny; Bremer; Gatti; Danilo; Kostic; Miretti; Locatelli; Rabiot; McKennie; Vlahovic; Chiesa