Bologna-Napoli – Le probabili formazioni della sfida del Dall’Ara, in mancanza di due difensori probabile esordio dal 1′ per Natan

Domani sera al Dall’Ara il Napoli affronta il Bologna di Thiago Motta, per provare a rifarsi dopo la sconfitta interna con la Lazio e il pareggio con il Genoa. Come riportato da Sky Sport il tecnico francese, che dovrà fare a meno di Rrahmani almeno per le prossime sfide di campionato. Il tecnico del Napoli dovrebbe schierare il norvegese Leo Ostigard, e al suo fianco molto probabilmente ci sarà Natan, vista l’assenza di Juan Jesus. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa della sfida di Braga in Champions, con Politano al fianco di Osimhen e Kvara. Dall’altro lato in attacco come punta centrale dovrebbe esserci Zirkzee, supportato da Karlsson, Ferguson e Ndoye. Queste le probabili formazioni del match:

Bologna – Skorupski; Beukema; Posch; Lucumì; Kristiansen; Moro; Freuler; Ndoye; Ferguson; Karlsson; Zirzkzee

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Ostigard; Juan Jesus; Mario Rui; Zielinski; Anguissa; Lobotka; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia