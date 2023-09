Bologna-Napoli sarà diretta da Ayroldi. Al Var presiederà Irrati

Sono state appena diramate le designazioni arbitrali per quanto riguarda Bologna-Napoli, partita valida per la quinta giornata di Serie A che andrà in scena il giorno domenica 24 settembre alle ore 18. A dirigere l’incontro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. L’arbitro sarà assistito da Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Doveri. Il Var sarà presieduto da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, e ad assisterlo ci sarà Pagnotta.

