Ospite d’eccezione per l’allenamento odierno della Juventus: Luciano Spalletti, Ct della Nazionale, si è presentato alla Continassa. L’ex allenatore del Napoli si è presentato al centro sportivo dei bianconeri per seguirne l’allenamento (a porte aperte). Proseguie dunque il suo tour attraverso i ritiri delle varie squadre di Serie A. La scorsa settimana, il tecnico si era recato a Zingonia per seguire le direttive di Gian Piero Gasperini ai calciatori dell’Atalanta.