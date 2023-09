Top&Flop di Genoa-Napoli: Pari in rimonta firmato dai neo-entrati

Pareggio in extremis per gli azzurri che rimontano dallo zero a due in casa del Genoa grazie all’ingresso dei Nazionali Raspadori e Politano. Difesa ancora sotto accusa ma è il centrocampo a deludere

TOP Raspadori: Entra e segna un bellissimo gol che permette al Napoli di iniziare la rimonta. La Nazionale restituisce a Garcia un giocatore dal morale a mille che può fare la differenza. Va schierato e trovato un assetto che lo valorizzi insieme agli altri campioni in rosa, almeno in questa fase della stagione dove il ragazzo va al massimo. Forse i consigli di Spalletti in Nazionale lo hanno rigenerato, come lo stesso Politano autore del 2-2.

FLOP Anguissa: Il pupillo di Garcia stecca. Lento e impacciato nella manovra. Sembra non riuscire mai a trovare il passo giusto sia in fase di filtro che di impostazione. Con la sua uscita e l’ingresso di Raspadori, il Napoli cambi volto e riagguanta una gara che appariva ormai persa.