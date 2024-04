Il Mattino, prima pagina: “Ultima chiamata per Calzona”

È il giorno di Napoli-Roma, match di Serie A valido per la 34esima giornata. La partita, oltre al clima speciale che come sempre si porta dietro, ha un’importanza ulteriore per entrambe le squadre: da un lato gli ospiti, che cercheranno i 3 punti per consolidare il loro posizionamento in zona Champions League; dall’altro i padroni di casa, costretti al tutto per tutto in queste ultime partite per centrare la qualificazione in una coppa europea. La prima pagina de Il Mattino considera lo scontro come “l’ultima chiamata per Calzona”: