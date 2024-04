Napoli-Roma si disputerà oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:00. La formazione azzurra sembra non essere stravolta. Cambio in centrocampo per Zielinski, infortunato durante gli allenamenti di venerdì scorso.

Si è parlato di una possibile sostituzione di Traorè, ma nelle ultime ore si parla di Cajuste al posto di Zielinski, un passo avanti al centrocampista ivoriano. Non ci resta che aspettare l’ufficialità del Napoli.