Raspadori a Sky: “Abbiamo regalato un tempo al Genoa. Vi dico qual è il mio ruolo”

Giacomo Raspadori, calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky nel corso del post partita di Genoa-Napoli.

“Abbiamo regalato un tempo al Genoa, potevamo fare una partita diversa ed essere più brillanti nel palleggio, nel cercare le linee di passaggio siamo stati lenti. C’è stata una reazione, ma potevamo approcciare in maniera diversa. Dobbiamo prendere le cose positive e resettare il resto. Qual è il mio ruolo? Io sono cresciuto facendo l’attaccante centrale, ho sempre cercato di migliorare in quel ruolo. Poi ne ho ricoperti altri per caratteristiche e mi metto sempre a disposizione in base alle esigenze delle squadre. Spalletti? Il mister mi ha dimostrato grande fiducia e stima. Mi ha dato la possibilità di giocare da punta centrale e non lo facevo da un po’. Siamo carichi ma ora è il momento di concentrarsi sul Napoli, c’è da lavorare. C’è un periodo in cui c’è da giocare spesso, è importante resettare e tenere il buono”.