CorrSport: “Osimhen ai saluti, occhio alla Premier”

Ormai non sembra essere più un segreto: Victor Osimhen lascerà la S.S.C. Napoli al termine della stagione in corso. Il nigeriano, che ha attualmente collezionato 129 partite e 74 gol con la maglia azzurra, è infatti pronto ad una nuova avventura all’estero. Le squadre interessate sono ovviamente numerevoli, anche se sembra essere in pole il Paris Saint Germain. Quest’oggi il Corriere dello Sport ha però rivelato dell’altro:

“Gli ultimi sussulti prima dell’addio, col mercato dietro l’angolo e una clausola a tre cifre che racconta di un epilogo ormai scritto. Osimhen sa bene che il suo futuro sarà altrove, ne è consapevole anche il Napoli che da tempo lavora all’arrivo del suo sostituto. Il Psg chiama, la Premier League resta interessata, altri club osservano a distanza. Osi rinvia tutto a fine stagione”.