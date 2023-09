Ieri sera il Napoli ha buttato altri due punti a Marassi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Al Napoli non può bastare di non perderle, come sussurrato da Garcia quindici giorni prima, perché c’è uno scudetto conquistato a maggio, perché c’è qualità alta, perché non può svanire così in fretta quelloch’è stato costruito e che Politano si tiene stretto al petto”.