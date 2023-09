Il Mattino – Pronta una maglia da titolare per Lindstrom contro il Genoa

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano il centrocampista avrà modo di mettersi in mostra dal primo minuto nella gara contro il Genoa, visto l’infortunio di Matteo Politano. Questo quanto evidenziato:

“Rientrato ieri dopo il doppio impegno con la nazionale danese, resta favorito per una maglia da titolare a Marassi rispetto ad Elmas e Raspadori che pure proveranno a giocarsi le loro chance. Lindstrom avrà una nuova chance per mettere in mostra le sue qualità, è un jolly e consente a Garcia alcune variazioni sullo spartito tattico del 4-3-3”.