L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul cambio del modo di lavorare adottato da Rudi Garcia. Secondo il quotidiano le parole di Garcia riflettono una filosofia di squadra molto solida e orientata al successo. Sottolineano l’importanza di non dipendere da un solo giocatore. Garcia enfatizza che una squadra non dovrebbe affidarsi esclusivamente a un giocatore, indipendentemente dal suo ruolo. Afferma poi che è importante avere un piano B e C. Garcia nota anche l’importanza della forza mentale e della continuità dei risultati. Una squadra deve avere fiducia nelle proprie abilità e nella capacità di raggiungere obiettivi. Infine, sottolinea che è essenziale che i giocatori comprendano e aderiscano a questa filosofia di squadra. Anche se con la Lazio la squadra era molto stanca fisicamente che mentalmente.