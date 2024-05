TuttoSport – Sudakov per raccogliere l’eredità di Zielinski: ADL pronto ad offrire circa 50 milioni

Georgiy Sudakov potrebbe diventare l’erede dell’ormai ex azzurro Zielinski.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il calciatore dello Shakhtar potrebbe costare non meno di 50 milioni: “La ricerca dell’erede di Zielinski, invece, è già iniziata diversi mesi fa. Il profilo individuato dalla dirigenza azzurra è Georgiy Sudakov, centrocampista classe 2002. A gennaio non sono bastati 40 milioni per convincere lo Shakhtar, ma il patron è pronto a tornare alla carica con un’offerta più vicina ai 50 milioni”.