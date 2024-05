CorrSera – ADL valuta Kvara circa 150 milioni di euro: le ultime

Kvara è valutato circa 150 milioni da ADL.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, infatti, il patron azzurro non ha alcuna intenzione si svendere il georgiano, considerato incedibile se non dinanzi offerte irrinunciabili: “De Laurentiis individua in 150 milioni di euro la possibile

valutazione di Kvaratskhelia ma l’orientamento del Napoli è definire il talento georgiano intoccabile, perno fondamentale per la rifondazione degli azzurri dopo la stagione fallimentare che li ha spediti fuori dalle coppe europee. È una valutazione tecnica compiuta dagli uomini che stanno lavorando per ricostruire una squadra forte, con un’anima, che abbia la forza di rilanciarsi”.