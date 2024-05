Il sogno di Victor Osimhen rimane la Premier League.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la sua clausola da 130 milioni non è ancora stata pagata: “Intanto c’è silenzio intorno a Osimhen: andrà via, non è in dubbio, ma manca chi è disposto a pagare la clausola. Il suo sogno resta la Premier e il Chelsea potrebbe accontentarlo, magari inserendo Lukaku nell’affare per abbassare il tetto di 130 milioni”.