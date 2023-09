L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione di Diego Demme. Secondo il quotidiano Demme è rimasto al Napoli nonostante sia stato escluso dalla rosa. Non sembrano esserci state offerte significative per lui durante il periodo del calciomercato, nonostante ci siano stati vari rumors in merito. Ci sarebbe ancora il mercato turco, aperto fino a venerdì, ma è improbabile che possano arrivare offerte adeguate per Demme. Pertanto, sembra che resterà al Napoli almeno fino a gennaio.