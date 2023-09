Il direttore sportivo Walter Sabatini si è soffermato su Rudi Garcia e sulla sua avventura come allenatore del Napoli.

Queste le sue parole: “Rudi ha ereditato una squadra scientifica, che giocava un calcio armonico e fatto di sintonie. Lui però sa gestire le situazioni complesse e per questo se la caverà. L’Inter in questo momento è la vera squadra da battere, più del Milan, che invece ha preso dei buoni giocatori, inseriti in un contesto già esistente”.