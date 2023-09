Jacobelli: “Donnarumma? Martedì va messo in panchina, non è tranquillo”

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, in onda su Radio 24, soffermandosi su Gianluigi Donnarumma e sulla sua prestazione contro la Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “C’è un tema psicologico su Donnarumma, non credo che i milanisti lo accoglieranno bene. Purtroppo l’errore di Gigio, che resta un grande portiere, fa parte di una serie di errori che ha commesso l’estremo difensore del PSG. Donnarumma va messo in panchina in questo momento e mettere un portiere che è più tranquillo mentalmente, perché questa squadra è già abbastanza fragile dal punto di vista psicologico”.