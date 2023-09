Gazzetta – Rinnovo Elmas: il Napoli prepara l’accordo, ma il giocatore non trova spazio con Garcia

Poteva trasferirsi in Germania o Inghilterra e invece il Napoli ha preferito trattenerlo. Eljif Elmas è rimasto in maglia azzurra e adesso la società prepara le carte per il rinnovo.

Sebbene si lavori al prolungamento del contratto, in scadenza nel 2025, non è chiara la posizione in rosa del macedone. Infatti, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da quando è arrivato Rudi Garcia sulla panchina partenopea, il giocatore ha collezionato soltanto 21 minuti di gioco: 14 con il Frosinone e 7 con il Sassuolo.

Si tratterà probabilmente di scelte tecniche dell’allenatore. Fatto sta che, se Elmas non dovesse rientrare nei piani del mister, il Napoli dovrebbe fare i conti con la sua permanenza in azzurro e quindi mettere in discussione il rinnovo.