Alberto Bigon: “Scudetto? Ripetersi è difficile, pensate al Milan lo scorso anno”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è presente un’intervista ad Alberto Bigon. L’ex allenatore del Napoli, vincitore del secondo scudetto, ha messo in guardia gli azzurri sulle difficoltà che si possono affrontare dopo aver vinto lo scudetto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Restiamo equilibrati. Se ci voltiamo indietro, senza guardare troppo lontano, abbiamo ancora sotto gli occhi lo scorso campionato e le difficoltà attraversate dal Milan campione in carica. Per quanto risulti banale come espressione, ripetersi è sempre la parte più complessa e sarà così anche per gli azzurri”.

Ha intravisto qualche differenza tra il Napoli di Spalletti e quello di Garcia finora?

“Non ho avuto l’opportunità di seguire interamente le tre sfide, quindi non mi sento in grado di esprimere appieno un giudizio. L’impressione è che con Frosinone e Sassuolo le prestazioni sono state molto autorevoli sia tatticamente sia negli aspetti tecnici, d’altronde l’identità non si perde in una settimana. Invece la Lazio ha fatto esattamente il contrario e anche questo fa parte del calcio”.