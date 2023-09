A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “Al di là delle partenze con handicap delle romane, entrambe sono squadre di prima fascia: Milan e Napoli sono avvisate. L’arrivo di Lukaku cambia parecchio il setup di Mourinho, che è un motivatore eccezionale. Tatticamente la Roma ha parecchie lacune, è la grande che gioca il calcio peggiore. Con un terminale come Lukaku, anche i giallorossi possono dire la propria: è l’attaccante ideale da palla lunga e pedalare. Non è un centravanti da squadra che gioca a pallone…

La Lazio? Se arriva al Maradona con la stessa mentalità delle prime due partite, finisce in goleada sul serio. Sarri però è uno che si esalta in queste gare. L’anno scorso batté il Napoli al Maradona, anche a costo di rinnegare il proprio credo. Il Napoli ha perso il miglior allenatore della scorsa stagione, forse il migliore in circolazione adesso. Garcia a Roma ha vissuto problematiche anche di carattere interno, ma quando ha cominciato in giallorosso ha messo in fila numeri da fuoriclasse della panchina.

Osimhen? Non si deve mai essere schiavi di un giocatore, perché poi quando viene a mancare non devi mostrarti più debole degli altri. Il Napoli ha tanti fenomeni, per fortuna. Il campionato si vince con 14 giocatori, non con 1-2 e proprio gli azzurri lo hanno dimostrato lo scorso anno”.