Dal Napoli, con la formula del prestito, arriva il 2002 Saco Coli. Nato a Créteil, Saco è entrato a far parte del settore giovanile del Le Havre nel 2017 all’età di 15 anni, prima di trasferirsi al Sochaux un anno dopo. È poi passato alle giovanili dei Lionceaux, prendendo parte alla Coupe Gambardella 2019-20. Nell’ottobre 2020 Saco è entrato nell’accademia del Milan, per poi passare al Napoli dove Saco ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra sotto la guida dell’allenatore Luciano Spalletti.



Nell’estate scorsa è passato alla Pro Vercelli, squadra di Serie C, con un prestito stagionale.