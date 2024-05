Domenica alle ore 18:00 il Napoli di Calzona sfiderà il Lecce di Gotti al Maradona e le due squadre arrivano a questa sfida con l’obiettivo di chiudere il loro campionato con una vittoria.

Come arriva il Napoli: Tante incognite per il Napoli, che domenica chiuderà il suo campionato ospitando il Lecce al Maradona. Per il tecnico Francesco Calzona sono da valutare le condizioni di Osimhen e Zielinski, che proveranno a recuperare per l’ultima gara prima dei loro addii estivi. Problemi anche per Mario Rui e Rrahmani, che saranno da valutare. Tra i pali ci sarà Meret, sulle corsie Di Lorenzo e Olivera mentre al centro Ostigard e Juan Jesus. In mezzo Lobotka, Anguissa e Cajuste (se non dovesse recuperare Zielinski), mentre in attacco con Kvara e Politano dovrebbe esserci Raspadori, con Osimhen magari in campo per uno spezzone di gara.

Come arriva il Lecce: La stagione del Lecce termina allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I giallorossi, senza grossi obiettivi da un paio di settimane, hanno comunque la possibilità di raggiungere il tredicesimo posto, un buon motivo per fare bella figura contro i campioni d’Italia uscenti. Gotti deve fare i conti con numerose assenze: oltre a Dermaku, Kaba e Banda, è probabile l’assenza di Sansone, mentre recuperano in tempo Falcone e Krstovic, acciaccati in settimana. Invece, Berisha spera di avere un’altra chance.