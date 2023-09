A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dario Mastroianni, telecronista DAZN: “Il Real Madrid non vive una fase super, ma si diceva lo stesso anche due anni fa quando poi ha vinto la Champions. Sono senza Benzema, ma sono già a caccia di nuove certezze. Il Real è sempre il Real in Champions, anche se si sa già dei saluti a fine anno di Carlo Ancelotti. Hanno Bellingham che è già un top player ed un leader di questa squadra e non bisogna mai sottovalutare i blancos. Il Napoli deve sperare anche nel calendario, perché potrebbe mancare Vinicius Jr infortunato, uno dei migliori giocatori al mondo.

Kvara e Osimhen contro il Real? Il Bernabeu è un teatro e i grandi attori vengono trattati bene anche con le maglie avversarie. Potrebbe essere il palcoscenico della loro consacrazione. Mi aspetto più risposte da Kvara che da Osimhen, che ha già fatto cose straordinarie. Il georgiano deve confermare una stagione fuori dal comune. Quando vinci e fai bene le pressioni fanno parte del gioco. Il Napoli mi ricorda il Milan dello scorso anno, che gode ancora della scia dell’ultimo campionato. Quando arriveranno i momenti no, poi, si vedrà la vera pasta di questo gruppo, dei nuovi acquisti e del nuovo allenatore”.