A Kiss Kiss Napoli l’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha dichiarato: “Se io voglio andare via da Bergamo, che bisogno ho di rivedermi ancora con il mio club? Basta andare dal presidente e dire: presidente, io me ne vado. Se aveva già deciso non c’era bisogno di rivedersi. Questo mi fa pensare che la sua priorità sia quella di restare all’Atalanta. Pioli? A questo punto prendo Italiano perché guadagna meno, è più giovane e valorizza tutta la rosa”.