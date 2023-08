Tosto: “Di Lorenzo è in continua ascesa, sembra non abbia limiti di crescita”

Vittorio Tosto, ex difensore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su Giovanni Di Lorenzo.

Queste le sue parole: “Di Lorenzo è un giocatore che è in continua ascesa, sembra che non abbia limite alla sua crescita. A livello psicologico ha raggiunto un livello di autostima e forza di massimi livelli internazionali. Quando giocava per me al Matera gli dicevo che era già pronto per giocare a Marassi o a Fuorigrotta, era destinato a fare cose grandi in Serie A. Siamo andati anche oltre, dobbiamo dare grandi meriti al giocatore. Fascia da capitano anche in Nazionale? È una previsione scontata, sarà lui il prossimo capitano dell’Italia di Spalletti“.