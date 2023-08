Perillo: “Lindstrøm? Operazione più costosa di tutta la Serie A”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha parlato del nuovo acquisto del Napoli Jesper Lindstrøm sul suo profilo ufficiale Twitter.

Questo le sue parole: “A due giorni dalla chiusura del mercato, l’acquisto di Jesper Lindstrøm è l’operazione più costosa di tutta la Serie A: 5 milioni adesso, 20 milioni a fine stagione più bonus non meglio indicati. Tecnica sopraffina, classe allo stato puro e fantasia al potere. Il Napoli porta a casa un gran bel giocatore. Non è un caso se De Laurentiis abbia deciso di investire, ad esempio, qualcosa in più di quanto il Milan ha fatto per Chukwueze e Pulisic e più del doppio di quanto speso dalla Juve per Timothy Weah“.