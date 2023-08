Durante la conferenza stampa post partita Napoli-Sassuolo, Rudi Garcia si è soffermato sulla prestazione dei suoi, in particolar modo su quella di Giovanni Di Lorenzo.

Queste le parole dell’allenatore: “Il capitano forse vuole giocare attaccante per l’impatto in questa stagione. Importantissimo per noi, non solo per la fascia ma per il rendimento che ha a destra: difende e attacca con qualità. Se lo merita“.