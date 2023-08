Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN a seguito della sconfitta contro il Genoa. L’allenatore si è soffermato anche sul match contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Contro il Napoli la partita avrà un valore di tre punti, come ogni altra. Non dobbiamo entrare in un trend mentale negativo. Dopo Lecce era giusto arrabbiarci, stasera c’è da migliorare e lavorare”.