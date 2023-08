TuttoSport – Spalletti non vuole offendere Napoli e i napoletani: la situazione

Luciano Spalletti attende alla finestra.

Come riportato da TuttoSport, l’allenatore attende l’evoluzione dell’accordo tra Napoli e FIGC per liberarlo: “L’intoppo è legale, certo, ma anche ambientale e di opportunità perché il tecnico toscano non vuole urtare la sensibilità dei tifosi napoletani che Aurelio De Laurentiis ha provveduto a solleticare con sapienza, approfittando da consumato comunicatore anche della clamorosa opportunità del Ferragosto che gli ha consegnato una sostanziale prevalenza mediatica”.